Систему прослеживаемости подкарантинной продукции могут создать в ЕАЭС

26 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Возможное создание в Евразийском экономическом союзе систем прослеживаемости подкарантинной продукции и управления фитосанитарными рисками обсуждено на заседании Подкомитета по фитосанитарным мерам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Как отметил директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Игорь Гаевский, система управления фитосанитарными рисками поможет обеспечить свободное перемещение безопасных товаров в ЕАЭС. При этом она должна быть неразрывно связана с созданием и внедрением в практику системы прослеживаемости подкарантинной продукции как при ее перемещении в ЕАЭС, так и при ввозе в союз из третьих стран.

"Сегодня ситуация на мировом рынке подкарантинной продукции стремительно меняется, - констатировал Игорь Гаевский. - Многие государства, которые раньше не поставляли в ЕАЭС продукцию, уже претендуют на лидирующие позиции в торговле с нашими странами. Это, несомненно, должно учитываться при подготовке изменений в фитосанитарные требования к товарам. Это - требование времени, и мы должны идти в ногу со временем".

Подходы и механизмы реализации этих систем детально будут проработаны экспертами с привлечением представителей научных организаций государств - членов ЕАЭС. "Но уже сейчас ясно, что это даст возможность уполномоченным органам сосредоточиться на областях повышенного риска, высвободить дополнительные ресурсы и направить их на решение других актуальных задач для обеспечения карантинной фитосанитарной безопасности Евразийского экономического союза, - отметили в пресс-службе. - Для осуществления этих планов важно развивать информационное взаимодействие между уполномоченными органами, реализуя общие информационные процессы в сфере карантина растений, по которым уже достигнуты договоренности. Кроме того, необходимо внедрить новые общие процессы по получению данных о сертификатах, выданных в третьих странах, и передаче аналогичной информации в страны-экспортеры".-0-