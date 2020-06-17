Ситуация на мировом рынке нефти способствует альтернативным поставкам в Беларусь - "Альпари Евразия"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на мировом рынке нефти способствует альтернативным поставкам в Беларусь, целесообразно переходить от разовых таких поставок к средне- и долгосрочным контрактам. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

"Известно, что белорусская экономика заинтересована в более высоких ценах на нефтяное сырье. Во-первых, более высокие цены повышают рентабельность нашей нефтепереработки. Во-вторых, более высокие цены на сырье означают более высокие экспортные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. А это, с одной стороны, увеличивает поступления в бюджет при экспорте нефтепродуктов, с другой, увеличивает скидку к рыночной цене российской нефти (на величину этой самой экспортной пошлины)", - отметил Вадим Иосуб.

Вадим Иосуб

После обвала нефтяных цен в апреле экспортная пошлина на нефть (в Беларуси и России она одинаковая в рамках единого таможенного пространства) начиная с мая резко снизилась примерно с $9 до $1 за баррель, то есть практически обнулилась. В этих условиях одновременно резко сократился как объем поступлений пошлины в бюджет, так и скидка к цене российской нефти.

"Но обратная сторона этой медали: если скидка на российскую нефть практически обнулилась, то это автоматически делает любые альтернативные источники нефти более конкурентоспособными по цене. В этих условиях развитие альтернативных поставок становится выгодным не только политически (устранить возможность угрожать стране нефтяной "задвижкой"), но и экономически. В этой ситуации целесообразно переходить от разовых поставок альтернативной нефти (по одному танкеру), к средне- и долгосрочным контрактам", - считает старший аналитик "Альпари Евразия".

Последнее решение о продлении максимального сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ до конца июля было достигнуто 6 июня. В июле, как и в мае-июне, сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Если это сокращение не будет продлено далее, то с августа по конец года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Накануне этого решения, 5 июня, нефть марки Brent закрылась на мировых биржах по цене $41,9 за баррель. Следующий после встречи ОПЕК+ рабочий день 8 июня начался с небольшого скачка цены наверх, до $43,3, после чего началось медленное снижение и цена опустилась до $41 за бочку, то есть ниже, чем была накануне встречи министров нефтедобывающих стран.

"В ближайшие несколько месяцев без дополнительных решений со стороны ОПЕК+ цена нефти Brent будет колебаться в диапазоне $35-45 за баррель", - прогнозирует Вадим Иосуб.-0-

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