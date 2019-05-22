Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии - Румас

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

В I квартале выполнено 6 из 7 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития. Не выполнен только показатель по экспорту товаров и услуг (98,1% при задании 100,5%), однако по результатам I полугодия нужно исправить ситуацию. "Подписано распоряжение об установлении персональной ответственности премьер-министра за рост экономики за счет внешних факторов и за выполнение показателей по экспорту. Мы в ближайшее время установим алгоритм, как мы будем работать по экспорту, чтобы те министерства, госорганы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение, и по результатам полугодия мы вошли в установленные задания", - сказал Сергей Румас.

За январь-март экспорт товаров снизился на $250 млн - это на 3,2% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года. Снизились объемы экспорта продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур, электрических трансформаторов. "Существенно приросли по экспорту услуг в IT-сфере - 30%, добавили в сфере транспортных услуг 2,5%. Вместе с тем откровенно провалили по другим позициям. Как, например, по строительным, инженерным и архитектурным услугам - снижение составило 1,5 раза", - констатировал премьер-министр.

В целом рост экономики в нынешнем году обеспечен при сохранении макроэкономической сбалансированности. Уровень инфляции удерживается в пределах запланированных значений, обеспечено положительное сальдо внешней торговли ($433 млн в I квартале).

Республиканский бюджет исполняется, как и было запланировано. "Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме", - подчеркнул премьер-министр. При этом золотовалютные резервные активы страны увеличились на $0,4 млрд и на 1 мая составили $7,6 млрд. По оценке главы правительства, стабильно функционирует внутренний валютный рынок.

ВВП Беларуси за четыре месяца 2019 года вырос на 1,4% - это соответствует прогнозу, по I полугодию необходимо обеспечить рост на 1,8%. Пока "тормозит" сельское хозяйство (99,4% к аналогичному периоду прошлого года) и все, что связано с потреблением газа, электро- и теплоэнергии (98%). "Если по энергетике это объяснимо и в принципе неплохо (для экономики это в целом снижение энергозатрат), то министра сельского хозяйства и продовольствия прошу доложить о ситуации на селе. Благоприятные погодные условия и как никогда организованно проведенная весенняя полевая кампания позволяют рассчитывать на серьезную отдачу от сельского хозяйства", - резюмировал Сергей Румас.-0-

Фото Геннадия Жинкова

Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1074 Реальные доходы населения в I квартале приросли на 7,3%. Реальная заработная плата выросла на 7,8%, в том числе в бюджетной сфере - на 6,8%.