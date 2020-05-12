Ситуация в экономике в I квартале была управляемой, несмотря на внешние шоки - Румас

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в экономике в I квартале 2020 года была управляемой, несмотря на внешние шоки, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

"В I квартале экономика находилась под воздействием ряда внешнеэкономических шоков. Налоговый маневр, отсутствие договоренностей с российской стороной по поставкам нефти существенно усложнили работу нефтехимической и транспортной отраслей. Закрытие границ странами-соседями из-за пандемии сказалось в первую очередь на сфере услуг. Снижение цен на сырьевых рынках, девальвация российского рубля повлияли на работу машиностроительной отрасли, - отметил Сергей Румас. - Вместе с тем ситуация в экономике в январе-марте была управляемой".

ВВП Беларуси в I квартале 2020 года снизился на 0,3% - это на 1 процентный пункт ниже плана. Удержаться практически на уровне 2019 года по ВВП удалось благодаря сектору "Информация и связь", строительной отрасли и сельскому хозяйству. "Эти точки роста добавленной стоимости нужно постараться сохранить на протяжении всего 2020 года, Минсельхозпроду и Минстройархитектуры - положительные тенденции закрепить и развить", - поручил премьер-министр.

По темпам роста ВРП положительно сработали четыре региона: Минск, Брестская, Гродненская и Могилевская области. Снижение ВРП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в Витебской, Гомельской и Минской областях.

"Регионам сегодня необходимо четко понимать, за счет каких резервов и точек роста они будут выполнять социально-экономические задачи в 2020 году. Задача удержать экономику, не допустив проседания по основным параметрам, была поставлена главой государства перед экономическим блоком на совещании 23 апреля", - напомнил Сергей Румас.

Что касается доходов бюджета, то, по словам премьер-министра, в I квартале из-за ухудшения работы нефтеперерабатывающих заводов, а также снижения объемов и цен экспорта калийных удобрений они сложились с отклонением от плана. Недопоступило около $350 млн.

"При этом все социальные обязательства, а также платежи внутренним и внешним кредиторам исполнены своевременно и в полном объеме. Судя по динамике происходящих изменений на мировом рынке, год будет достаточно сложным с точки зрения возможностей бюджета финансировать капитальные расходы. Поэтому попрошу министра финансов доложить об оценке формирования бюджета и предложения о его консолидации", - отметил Сергей Румас.

Глава правительства попросил Минэкономики дать оценку темпам роста ВВП по итогам I полугодия, а также 2020 года - что еще не сделано с учетом текущей экономической ситуации и что нужно подкорректировать, чтобы максимально приблизиться к поставленным на нынешний год задачам.

По словам Сергея Румаса, в условиях сокращения спроса на внешних рынках важно сохранить положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами. "Пока по итогам I квартала мы этот показатель выдерживаем благодаря положительной динамике по экспорту услуг. В II квартале по мере восстановления рынков сбыта в этом направлении нужно интенсивно поработать Минпрому, а также концернам "Белнефтехим" и "Беллегпром", не выполнившим задание по экспорту товаров в I квартале", - сказал премьер-министр. От Министерства иностранных дел на сегодняшнем заседании ждут оценку, каковы перспективы предприятий на внешних рынках и какие дополнительные возможности есть с учетом работы загранучреждений.-0-

Фото Оксаны Манчук

Отдельным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии - Румас "Главное - максимально сохранить работоспособность предприятий. Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь", - сказал премьер-министр Сергей Румас.

Румас поручил МАРТ мониторить цены на социально значимые товары и не допустить перебоев с импортом "Есть нарекания от поставщиков, вы докладываете об этой дискуссии и вчера внесли изменения в это постановление. Исключительно важно не допустить перебоев с поставками товаров по импорту", - отметил премьер-министр Сергей Румас.