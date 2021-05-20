Сивак: Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак во время встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Стороны обсудили вопросы развития строительных комплексов обоих государств. Как подчеркнул Марат Хуснуллин, сегодня в России ощущается проблема нехватки рабочей силы в сфере строительства. Актуальным является вопрос ее привлечения на реализацию ключевых строительных проектов, таких как, например, театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром "Восточный". Анатолий Сивак подтвердил заинтересованность белорусской стороны в сотрудничестве в данном вопросе. Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос нормативного регулирования в строительстве. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их с учетом лучших практик обеих стран в данном вопросе.

"Мы уже провели большую работу в снижении количества обязательных норм в строительстве и продолжаем двигаться в сторону их сокращения. Я считаю, что нам необходимо провести работу в сближении наших норм, это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок при совместной работе", - отметил Марат Хуснуллин.

Также в ходе совещания стороны коснулись темы дорожного строительства и сферы ЖКХ. "Мы заинтересованы в том, чтобы взять за базу систему управления сферой ЖКХ, которая есть сегодня в России", - сказал Анатолий Сивак. Поручения провести совместную работу в данном направлении получили соответствующие министерства двух стран.

В заключение Анатолий Сивак отметил важность установления рабочего контакта между заместителями премьер-министров обеих стран и перспективы расширения дальнейшего сотрудничества. Марат Хуснуллин подчеркнул, что объем строительства в России будет только расти, поэтому расширение сотрудничества в этой сфере актуально для российской стороны.-0-

Фото Правительства России