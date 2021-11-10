Сивак: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Фам Хаем в преддверии завершения его трехлетней дипломатической миссии в нашей стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Вице-премьер особо отметил высокие заслуги посла в активизации двусторонних отношений и поблагодарил его за содействие в углублении сотрудничества между двумя странами. "Вьетнам для Беларуси - ключевой партнер в Юго-Восточной Азии. Дружба между нашими странами проверена годами. Мы всегда поддерживали друг друга, а если было необходимо - приходили на помощь. С удовлетворением отмечаю активизацию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Между Беларусью и Вьетнамом растет товарооборот, реализуются значимые совместные проекты, упрощен визовый режим", - сказал Анатолий Сивак.

В то же время он обратил внимание, что имеющийся потенциал задействован не в полной мере. "В последние два года в этом многие винят вспышку коронавирусной инфекции. Пандемия, безусловно, негативно повлияла на возможность проведения двусторонних мероприятий. В то же время мир начинает осторожно открываться. Беларусь видит эту тенденцию и надеется на восстановление доковидного уровня в динамике", - подчеркнул вице-премьер.

Анатолий Сивак заявил, что белорусская сторона заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом, включая совместное освоение рынков АСЕАН, укреплении научно-технического, образовательного и культурного взаимодействия.

В свою очередь Фам Хай подчеркнул свою глубокую привязанность к Беларуси. "Мы получали здесь помощь и всестороннюю поддержку. Мы поддерживали тесные контакты с министерствами и ведомствами. Позвольте выразить правительству Беларуси признательность за отправленную нам недавно гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Мы искренне благодарны нашим белорусским друзьям за то, что вы идете нам навстречу несмотря на то, что вы сами оказываетесь в непростом положении. Это жест искренней дружбы, - сказал посол. - Улучшение эпидситуации позволит нам в ближайшее время вернуться к нашим планам. Приоритетным остается для нас организация визита премьер-министра Беларуси во Вьетнам, который нам пришлось отложить на некоторое время из-за сложной эпидситуации во Вьетнаме. А также мы планируем проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Нам предстоит приложить усилия, чтобы поднять товарооборот к уровню, который был до пандемии".

Посол также заверил, что вьетнамская сторона всецело готова содействовать проектам производственной кооперации с Беларусью. -0-