Съедобная упаковка, инновационные макароны: открывается виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood начинает сегодня свою работу, сообщает БЕЛТА.

В выставке принимает участие свыше тридцати белорусских организаций и предприятий в области сельского хозяйства и продуктов питания. Участники располагаются в двух павильонах: Agro и Food. На каждом виртуальном стенде расположены образцы продукции, видеоролики, деловые предложения. Посетители стендов могут ознакомиться с персональным видеоприветствием и пообщаться с менеджером предприятия в текстовом чате. В формате выставки пройдет Международный аграрный онлайн-форум с участием экспертов из различных стран. "Посещение выставки и форума будет полезным для фермеров и предприятий из сферы сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, а также для бизнеса, занимающегося торговлей продуктами питания", - отметили в "Белинтерэкспо".

В павильоне Agro представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии в сфере сельского хозяйства. На стенде Государственного комитета по науке и технологиям можно ознакомиться с белорусскими научными разработками. Будут представлены удобрения и средства защиты растений, корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты, технологии упрочнения и восстановления деталей сельскохозяйственных машин, сепаратор для подготовки посевного материала. Национальная академия наук покажет такие разработки, как система электроосвещения теплиц, самоходный пресс-подборщик льна, новые сорта пшеницы, иммуноферментные наборы для определения микотоксинов в зерне, зернобобовых и масличных культурах и продуктах их переработки.

В павильоне Food можно ознакомиться с новинками белорусских производителей продуктов питания и напитков. Белорусские научные организации продемонстрируют разработки в сфере пищевой промышленности, например, технологию производства устойчивых к окислению биологически активных добавок к пище (БАД) на основе льняного масла, технологию получения гипоаллергенного детского печенья, съедобные упаковочные пленки, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания функционального назначения, фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли, новые технологии получения овощных соков, технологию производства растительных масел со сбалансированным составом полиненасыщенных жирных кислот, инновационные макаронные изделия и сухой молочный продукт.

Официальная церемония открытия выставки состоится сегодня в 10.00 по минскому времени. В ней примут участие председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и руководители ТПП других стран. Международный аграрный онлайн-форум начнет свою работу в 10.30.

Made in Belarus #AgroFood проводится под эгидой БелТПП при поддержке отраслевых министерств и ведомств, торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций ряда стран.

Посещение выставки бесплатное, но с обязательной регистрацией, которая доступна по адресу: https://www.belinterexpo.by/exhibition/virtual/, а сама интерактивная платформа работает по адресу: https://mib.by/. Возможность пообщаться с предприятиями - участниками выставки в текстовом чате будет у посетителей с 16 по 18 июня, а затем платформа будет открыта для посещения в режиме демонстрации до 19 июля 2020 года.-0-