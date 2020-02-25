25 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается повышения цен в 2020 году, то пока БЖД в МАРТ с таким предложением не обращалась, но я хочу сказать, что повышение цен в 2019 году, которое произошло 31 декабря, составило 5%. Это, грубо говоря, уровень инфляции, который сложился в стране. В 2020 году не ожидается какого-то скачкообразного поднятия цен. Очевидно, опять на величину инфляции во второй половине года цены поднимутся, но скачкообразного повышения мы не ожидаем", - отметил Александр Дрожжа.

Он также сообщил, что уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железной дорогой по итогам 2019 года составил около 20%. "То есть лишь одну пятую часть затрат мы окупаем, а 80% производим за свой счет. К сожалению, те тарифы, которые сегодня установлены, не позволяют нам покрыть свои расходы", - пояснил замначальника.-0-