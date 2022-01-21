Сколько белорусов и на каких условиях работают в "Великом камне"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о преимуществах для работников парка, сообщает БЕЛТА.

"Одна из составляющих успеха - высококвалифицированные кадры. Наше конкурентное преимущество - когда наш человек обладает хорошей квалификацией, имеет возможность применить свои знания на производствах, в строительстве проекта. При этом проект конкурентен с точки зрения оплаты труда. Это плюс, который позволяет нам успешно конкурировать как инновационная площадка с ближайшими соседями и не только", - сказал Александр Ярошенко.

По его словам, на этих производствах уже создано больше 1760 рабочих мест с заработной платой, которая в два раза выше, чем в среднем по стране. "Здесь люди получают свыше Br2,6 тыс. У нас конкурентные преимущества, высококвалифицированные кадры, но мы создаем высокопроизводительные, высокооплачиваемые рабочие места с привлечением белорусов. Больше 80% трудовых ресурсов - наше население, которое здесь работает и будет в дальнейшем привлекаться", - отметил глава администрации парка.-0-