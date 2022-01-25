Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 25 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:54 В Могилеве в результате ДТП загорелась легковушка Происшествия
14:54 В Сейме Литвы признали бесчеловечными условия содержания мигрантов в Кибартае В мире
14:52 Молодые мамы в зоне риска: всплеск киберпреступлений отмечают правоохранители Бобруйска Регионы
14:49 Страны ОДКБ провели консультации по укреплению таджикско-афганской границы Политика
14:44 Бранцевич: укрепление социального вектора создает предпосылки для устойчивого экономического роста Экономика
14:42 Бассейн, лифт, массажный кабинет: новый детский сад открыли в Бобруйске Регионы
14:39 Новый цикл проекта "Здоровый фитнес" стартует в Минске Регионы
14:36 Ученый года Ильющенко: перед началом каждого проекта спрашиваю себя, кто эту разработку будет использовать Общество
14:34 Лукашенко поручил неформально подойти к проведению Года исторической памяти и дойти до агрогородков Президент
14:30 Лукашенко выступает за развитие в обществе белорусского языка, чтобы люди его хорошо знали Президент
14:23 ФОТОФАКТ: Соревнования по биатлону "Снежный снайпер" проходят в Минске Регионы
14:14 Аномальные морозы пришли на Балканы, в Черногории побит температурный рекорд 1985 года В мире
14:08 ЕАБР: почти три четверти компаний заявили о положительном влиянии ЕАЭС на ведение бизнеса Экономика
14:02 БУТБ: приобрести имущество на электронных торгах стало проще Экономика
13:52 Минэнерго Кыргызстана о блэкауте: таких крупных сбоев в энергокольце Центральной Азии ранее не было В мире
13:50 Доллар и евро на торгах 25 января подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:44 Бордюжа: промедление с введением миротворцев ОДКБ в Казахстан могло бы привести к кратному росту числа жертв Политика
13:40 В Минске образованы городская и девять районных комиссий по референдуму Регионы
13:34 "Нам надо выстоять!" Лукашенко о сохранении государственности в "жутком мире" Президент
13:30 Центральный рынок в Глубоком получит вторую жизнь благодаря частным инвесторам Регионы
13:30 Интернациональный 57-й "Звездный поход" стартовал в Минске Регионы
13:22 Экс-генсек ОДКБ отметил блестящую подготовку белорусских миротворцев Политика
13:20 Премьер-министры Беларуси и Азербайджана обсудили торговлю, кооперацию и поездки граждан в условиях пандемии Политика
13:13 Поздняков: чтобы стать детским писателем, нужно уметь фантазировать Культура
13:11 Лукашенко вручил госпремии, дипломы академиков и членов-корреспондентов ученым НАН Президент
13:04 ГАИ: телефонные разговоры за рулем опасны Общество
13:03 Рапота о реакции Запада на "Союзную решимость": все наши маневры подвергаются нападкам НАТО Политика
13:02 Лукашенко назвал сверхзадачу для белорусских ученых Президент
13:01 Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен Экономика
12:46 ГАИ рекомендует из-за гололедицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте Общество
Все новости
Все новости
Экономика
25 января 2022, 13:01

Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен

Фото из архива
Фото из архива

Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май 2022 года на отдельные виды отечественной продукции. Новый порядок регулирования цен установлен постановлением Совета Министров от 24 января 2022 года №36 и распространяется на свежие картофель, белокочанную капусту, столовую свеклу и морковь, репчатый лук и яблоки. Кого коснется новый порядок регулирования цен, как это отразится на производителях и почувствуют ли это потребители, рассказал журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Как отметил замминистра, с 26 января в стране вводятся предельные максимальные цены на плодоовощную продукцию. "Речь идет об отпускных ценах производителей и держателей стабилизационных фондов и о розничных ценах на так называемый борщевой набор, в который входит картофель, капуста, свекла, морковь, а также на яблоки. До мая включительно устанавливается предельная цена, которую нельзя превышать в соответствии с законодательством о ценообразовании. Фактически мы зафиксировали цены на уровне сложившихся на рынке на 1 января, то есть взяли данные Минсельхозпрода и областей и те отпускные цены, которые были на 1 января 2022 года. В эту цену заложены в том числе затраты на хранение и определенно сложившаяся рентабельность. Так что в цене будет заложена рентабельность производителя сельхозпродукции до 20% и держателей стабилизационных фондов - до 10%. Что касается розничных цен, то они получены расчетным путем от отпускной цены, которая будет зафиксирована, плюс 30% торговой надбавки. Таким образом, у нас будут фиксироваться и отпускные цены, и розничные", - пояснил Андрей Картун.

По его словам, решение связано с тем, что мировая конъюнктура продолжает оставаться неблагоприятной: "Мировые цены на продовольствие все еще превышают 20%. Прошлый год они держались на уровне 30%, и мы видим именно по этой группе плодоовощной продукции, то есть по так называемому борщевому набору, что у нас индекс цен практически в два раза превысил общий уровень инфляции в стране. Если вообще инфляция чуть меньше 10%, то плодоовощная продукция в целом по 2021 году выросла почти на 18% и продолжает это делать в январе. Поэтому с учетом всех таких неблагоприятных факторов правительство приняло решение зафиксировать отпускные и розничные цены".

Заместитель главы ведомства также подчеркнул, что ранее постановлением Совета Министров №100 также ограничивался рост цен, но, как показала правоприменительная практика, несмотря на определенное ограничение, производители и держатели стабилизационных фондов злоупотребляли положением на рынке и превышали эти цены. "С учетом даже сезонного роста на определенные виды плодоовощной продукции рост цен был больше, чем устанавливалось законодательством. Поэтому правительство приняло такое решение в том числе и с точки зрения ужесточения, и это системная мера, направленная на ограничение всех цен. Теперь в стране будут единые предельные отпускные и розничные цены, которые превышать нельзя. Мы надеемся, что эта мера позволит нивелировать все те негативные шоки, и до появления нового урожая (вплоть до конца мая) будет действовать такое регулирование. Ну а если кто-то будет нарушать, то, конечно, будут применяться самые жесткие штрафные санкции за нарушение установленного законодательства о ценообразовании", - пояснил он.

"Наша задача - зафиксировать цены и не допускать их спекулятивного роста. Понятно, что если в соседних странах традиционно зимой темпы роста цен на такие виды плодоовощной продукции ускоряются, и фактически всегда дифференциация цен у нас начинает увеличиваться, наши производители начинают этим пользоваться и либо "подкручивают" цены на внутреннем рынке, либо начинают активно экспортировать. Тем самым может образоваться либо нехватка предложения, либо цена растет в соответствии с близлежащими странами, а это недопустимо. Поэтому правительство и пошло на такой шаг", - добавил Андрей Картун. Что касается самих производителей, то такой порядок регулирования цен не должен негативно сказаться на их работе. "Повторюсь: в той цене, которая зафиксирована до мая, заложена рентабельность до 20% для производителей и до 10% для держателей стабилизационных фондов, что не ухудшит условия их работы, более того, многие работают даже с меньшей в разы рентабельностью. В этой цене заложены в том числе и расходы, которые будут понесены в последующие месяцы, так называемые нормы естественной убыли по каждому виду плодоовощной продукции, ведь в каждом месяце она своя в зависимости от климатических условий и так далее. Здесь мы тоже предусмотрели возможность компенсации этих норм естественной убыли для производителя и держателей стабилизационных фондов", - пояснил эксперт.

Что все это значит для белорусов? "Для обычных потребителей это, конечно, шаг по недопущению роста цен. Таким образом потребитель почувствует, что не будет столь значительных колебаний цен, как в прошлые годы. Но здесь произойдет определенная переориентация и в торговле в сторону отечественного производителя, потому что это постановление распространяется только на внутренних производителей и держателей стабилизационных фондов. Импортеры этим документом не ограничены, мы их регулируем отдельным постановлением, которым установлено ограничение надбавки в размере 30%", - добавил заместитель министра. Эксперт отметил, что действие постановления распространяется в том числе и на фермерские хозяйства. "Но это не распространяется на экспортные цены, то есть если фермер работает на внешнем и внутреннем рынке, то регулирование не будет распространяться на экспортные контракты", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему решение о регулировании цен принято лишь на отдельные категории продукции, заместитель министра пояснил: "Мы включили те овощи, которые хорошо хранятся. Например, помидоры или огурцы не обладают такой лежкостью, как эти виды сельскохозяйственных культур, поэтому мы их не ограничиваем жесткой ценой, да и сейчас белорусских огурцов и помидоров на прилавках практически нет и, может, появятся самое ближайшее в феврале, так что в магазинах сейчас только импортируемые культуры, поэтому здесь, конечно, цену какую-то установить будет тяжело".

Андрей Картун также добавил, что речь в постановлении идет о не переработанной плодоовощной продукции. "Если, условно говоря, морковка мытая и расфасована по пакетам, то это уже будет переработанный овощ и на него ценовые регулирования в рамках этого постановления действовать не будут. Может быть, от вас последует вопрос, а если все производители начнут перерабатывать свою продукцию? Безусловно, кто-то, может быть, и начнет, ведь, например, мытые или каким-то образом переработанные овощи - это уже немного другой сегмент рынка, и понятно, что он будет дороже в торговой сети в силу определенных расходов. В данном случае выбор будет за потребителем, готовы ли они платить за эту продукцию больше. Но массовой переориентации производителей мы все же не ожидаем", - подчеркнул он.

Что касается запасов этой продукции, то, по словам эксперта, их в стране более чем достаточно. "МАРТ регулярно проводит такой мониторинг, в том числе проверяет наличие запасов стабилизационных фондов. Например, картофеля, по данным Минсельхозпрода, выращено больше 400 тыс. т, а потребность внутреннего рынка - около 50 тыс.т. То есть видно, что здесь у нас есть еще достаточный зазор, в том числе и по другим видам овощей. Но опять же, не исключаю, что многие в таких условиях захотят экспортировать, но мы будем держать руку на пульсе и если увидим, что картина складывается неблагоприятным образом для внутреннего рынка, пойдем на более жесткие меры с точки зрения ограничения экспортных поставок. Но пока в этом нет необходимости, рынок насыщен, все в наличии", - подытожил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

БЕЛТА.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Экономика
Татьяна Бранцевич. Фото Минэкономики Бранцевич: укрепление социального вектора создает предпосылки для устойчивого экономического роста
Фото из архива ЕАБР: почти три четверти компаний заявили о положительном влиянии ЕАЭС на ведение бизнеса
Фото из архива БУТБ: приобрести имущество на электронных торгах стало проще
Фото из архива Доллар и евро на торгах 25 января подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме
Фото из архива Светлогорский район и китайский Баодин подписали соглашение о побратимских отношениях
Главное
Лукашенко о белорусской науке: нам есть что вспомнить, а главное - есть чем гордиться
Лукашенко отметил успехи Беларуси в импортозамещении и развитии экспорта
Лукашенко: нам нужна мощная база для производства вакцин
5 новых причин выбрать Белгазпромбанк для обслуживания своего бизнеса
Топ-новости
Лукашенко назвал сверхзадачу для белорусских ученых
Лукашенко вручил госпремии, дипломы академиков и членов-корреспондентов ученым НАН
Лукашенко прокомментировал разговоры о неизбежности войны
Много истории и белорусских мотивов. Беларусбанк запустил имиджевую кампанию к своему 100-летию
Экс-генсек ОДКБ отметил блестящую подготовку белорусских миротворцев
Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен
Сенатор: последнее слово в принятии обновленной Конституции остается за белорусским народом
Молодые мамы в зоне риска: всплеск киберпреступлений отмечают правоохранители Бобруйска
Вниманию субъектов хозяйствования, использующих кассовое и иное оборудование при приеме средств платежа!
Местами снег ожидается в Беларуси 26 января
ГАИ рекомендует из-за гололедицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте
Рапота о реакции Запада на "Союзную решимость": все наши маневры подвергаются нападкам НАТО
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074
Делать добро – просто. Белагропромбанк подвел итоги 4 лет проекта "Прикосновения"
ГПК: польское направление лидирует по количеству скопившихся грузовиков
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.