Скот для инновационного молочно-товарного комплекса НАН закупят в Венгрии

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скот для комплектования нового инновационного молочно-товарного комплекса РПУП "Устье" НАН Беларуси" закупят у компании Sashco Enterprises kft (Венгрия). Это предусмотрено постановлением Совета Министров №452 от 30 июля 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Планируется приобрести 800 нетелей крупного рогатого скота красных пород молочного направления. Госзакупку проведут в 2020 году с применением процедуры закупки из одного источника.

Республиканское производственное унитарное предприятие "Устье НАН" создано в 1991 году. Находится в Оршанском районе Витебской области. В новом молочно-товарном комплексе предприятия планируется выращивать коров красной породы. Эти животные имеют преимущества: у них молоко большей жирности, они лучше переносят болезни. Кроме того, есть научные публикации, из которых следует, что молоко этих коров могут пить люди с аллергией на лактозу.-0-