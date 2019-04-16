"Славкалий" активизировал работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" активизировало работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа на постоянный период эксплуатации, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь компании Анна Бунькова.

"По проекту на территории калийного комплекса предусмотрено строительство понижающей подстанции на 110 кВ "Нежинская", которая в дальнейшем распределит полученную электроэнергию по предприятию", - проинформировала представитель компании. "Славкалий" завершает разработку проектно-сметной документации для объекта, а также закупает оборудование.

"Питание подстанция получит от существующей подстанции 110/10 кВ "Калийная", которая расположена в 20 км от Нежинского ГОКа, по воздушной высоковольтной линии, - уточнила пресс-секретарь. - Ее строительство успешно выполняется: подрядная компания занята устройством фундаментов под электрические опоры и монтажом металлоконструкций". В этом году "Славкалий" планирует также выполнить реконструкцию самой подстанции.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-