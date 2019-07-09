"Славкалий" будет проводить согласованную с БКК ценовую политику

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Славкалий" при реализации продукции Нежинского горно-обогатительного комбината будет проводить согласованную с Белорусской калийной компанией ценовую политику. Об этом сообщил сегодня журналистам предприниматель Михаил Гуцериев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, и не будет никакой конкуренции. Только симметрично. У нас есть договоренности, что, когда выйдем на завершение строительства, подпишем все необходимые документы. Сейчас есть рамочное соглашение, что мы идем в унисон", - сказал Михаил Гуцериев.

По его словам, строительные работы идут активно, в штатном режиме. Объем инвестиций в возведение комбината в этом году составит 400 млн евро. В настоящее время продолжаются работы по строительству двух шахт на глубину более 400 м и 350 м. "Думаю, через год закончим строительство шахт", - отметил Михаил Гуцериев. Что касается наземной части, то уже 22 июля в Любани будет проходить первое собрание штаба по поводу возведения офисного центра.

"Через 2,5 года, к 2023-му, закончим строительство комбината и дадим первую продукцию", - заверил предприниматель.

Он также обратил внимание на положительный экономический эффект от введения в строй нового горно-обогатительного комбината и продажи дополнительного объема калийных удобрений для страны в целом. "Это дополнительная экспортная валютная выручка, которая способствует стабилизации экономики Беларуси, стабилизации валютного курса. Это новая хорошая валютная копилочка, хороший бизнес на 100 лет, это всегда будет, никуда не уйдет", - уверен он. Кроме того, уже сейчас очевидны плюсы для развития региона, где строится ГОК. Там появятся новые рабочие места, строятся три жилых дома, а в будущем увеличатся налоговые поступления в том числе и в местный бюджет.

По прогнозу ООН, к 2050 году население планеты возрастет до 10 млрд человек. В связи с этим потребность в калийных удобрениях будет только увеличиваться, поскольку это неотъемлемая составляющая выращивания сельскохозяйственных культур. "В мире не так много стран с запасами калия. У Беларуси нет нефти, но, к великому счастью, есть калий. Этим надо пользоваться, строить новые комбинаты, удешевлять производство, заходить на новые рынки, в новые страны и таким образом увеличивать валютную выручку для страны", - считает Михаил Гуцериев.-0-