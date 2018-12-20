"Славкалий" начал бурение шахт калийных месторождений в Любанском районе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе Минской области начался этап проходки стволов Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей, ИООО "Славкалий" первым в Европе начинает бурение шахт калийных месторождений безвзрывным методом, сообщили БЕЛТА в компании.

"На строящемся Нежинском горно-обогатительном комбинате вместо традиционных взрывов породы будет использован более экологичный, безопасный и быстрый - механизированный способ проходки. Специально для "Славкалия" на немецком заводе Herrenknecht были изготовлены стволопроходческие комплексы SBR. Они уже доказали свою эффективность на калийном месторождении в Канаде", - отметили в компании.

Вес SBR - 400 т, высота в собранном виде - 52 м. Закрепленный в устье комплекса режущий механизм будет разрушать породу и поднимать из-под земли на поверхность. Из-за внушительных габаритов комплексы были доставлены на строительную площадку Нежинского ГОКа в разобранном виде.

Горной выработкой будет заниматься еще одна немецкая компания - Deilmann-Haniel. За 130 лет Deilmann-Haniel построено более 500 шахтных стволов. Для работы с высокотехнологичным оборудованием немцы проводят обучение и стажировку белорусских специалистов различного профиля.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-

Фото пресс-службы ИООО "Славкалий"