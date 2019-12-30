"Славкалий" обустроил артезианские скважины для Нежинского ГОКа

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" обустроил артезианские скважины для водоснабжения Нежинского ГОКа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Выполнены буровые работы и обустройство всех шести артезианских скважин глубиной 140 м, а также насосных станций каждой из них. Построена дорога для обслуживания скважин, протянут водовод, по которому вода будет доставляться на предприятие. Кроме того, готовы к эксплуатации два резервуара для хранения очищенной воды и пожаротушения", - рассказали в пресс-службе.

Весной 2020 года планируется подключить водозаборные сооружения к источнику электропитания, что позволит использовать их как единую сеть водоснабжения. Будущему предприятию понадобится порядка 6-7 тыс. куб.м питьевой и технической воды в сутки.

Продолжается строительство и других объектов. Завершена площадка складирования с козловым краном. В блоке складских помещений бетонируются полы, идет подготовка внутренних инженерных сетей. В автотранспортном цехе и блоке ремонтных цехов специалисты заняты устройством кровли. Готова площадка под строительство железнодорожных путей. Возводится жилой квартал для сотрудников Нежинского ГОКа в Любани.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-