"Славкалий" приступил к строительству железнодорожного пути от Уречья к Нежинскому ГОК

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Славкалий" начал строительство 30-километрового железнодорожного перегона от станции Уречье к Нежинскому ГОК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

"Это будет путь общего пользования для перевозки пассажиров и грузов с остановочным пунктом в городе Любань, который будет состоять из перрона с навесом, здания билетных касс, автостоянки и санитарной зоны. Подрядной организации также предстоит подстроить конечный пункт ж/д пути - станцию Славкалий и внутризаводскую станцию Железнодорожные пути ГОК, с которой будет выполняться отгрузка готовой продукции для транспортировки к грузополучателю", - рассказали в компании.

По результатам тендера, для устройства объекта была выбрана организация "25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству". "Допуская к участию в строительстве калийного комплекса компании из КНР, "Славкалий" следует договоренности с китайской стороной, привлеченной к финансированию проекта", - отметили в пресс-службе.

Сегодня на объекте выполняются работы подготовительного периода. Порядка 8 км основания готовы к возведению земляного полотна железнодорожного пути.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2017 году. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-