"Славкалий" продолжит проходку шахтных стволов на Нежинском ГОКе

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Славкалий" возобновляет стволопроходческие работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате, сообщили БЕЛТА в компании.

"С июля прошлого года, когда стволопроходческие механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" преодолели участок с водоносными горизонтами до отметки минус 327 м, на объекте начались гидроизоляционные работы. Немецкая подрядная компания Redpath Deilmann выполнила монтаж тюбинговой колонны из 3225 чугунных сегментов, а затем тампонаж закрепного пространства (в специальные отверстия тюбингов под давлением нагнеталась смесь из цемента, воды и жидкого стекла, которая проникает в трещины пород и уменьшает поступление грунтовой воды к крепи стволов), - рассказали в компании. - Сейчас обеспечено устойчивое крепление шахтного ствола и механизированные комплексы SBR возобновляют стволопроходческую работу. На скиповом стволе завершается подготовка "Ольги" к запуску. На клетевом стволе машина уже начала движение, сохраняя средний темп проходки (3 м/сутки)".

Проходка стволов на Нежинском ГОКе продолжится до отметки минус 725 м.

"Работы ведутся в штатном режиме. Под землей их производят исключительно белорусские шахтопроходчики и горняки, - отметил главный менеджер проекта компании Redpath Deilmann (ФРГ) Михаэль Нирманн. - Что касается техники, можно смело сказать: она надежная и не подвержена поломкам. Проблем с ней не возникало".

Две стволопроходческие машины для Нежинского ГОКа были построены на заводе немецкой компании Herrenknecht (мирового лидера в сфере производства и пуско-наладки SBR) и не имеют аналогов в Европе. Первый из двух комплексов был запущен в конце 2018 года. Механизированный способ проходки не подразумевает использование взрывчатки, обеспечивает безопасные условия труда и соответствует самым высоким экологическим стандартам.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-