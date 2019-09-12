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12 сентября 2019, 15:41

"Славкалий" завершил монтаж первой тюбинговой колонны на строящемся Нежинском ГОК

Фото "Славкалия"
Фото "Славкалия"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Славкалий" успешно завершил монтаж первой тюбинговой колонны на глубине строящегося Нежинского ГОК почти вдвое быстрее заявленных сроков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

"С устройством в каждом шахтном стволе 215 тюбинговых колец, состоящих из 3225 чугунных сегментов, немецкая подрядная компания Deilmann-Haniel справилась за 61 день вместо отведенных по графику 115, - уточнили в пресс-службе. - Далее специалисты приступят к выполнению тампонажа закрепного пространства: в специальные отверстия тюбингов под давлением будет нагнетаться смесь из цемента, воды и жидкого стекла, которая проникнет в трещины пород и уменьшит поступление грунтовой воды к крепи стволов".

Работы по обеспечению гидроизоляции на глубине строящегося калийного комплекса начались в июле, после того как стволопроходческие механизированные комплексы "Ульяна" (клетевой шахтный ствол) и "Ольга" (скиповой шахтный ствол) прошли участок с водоносными горизонтами до отметки 327 м.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2017 году. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-

Фото "Славкалия"

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