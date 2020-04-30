"Славкалий" завершил строительство подстанции "Нежинская"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" завершил строительство пускового комплекса и выполнил подключение электрической подстанции 110/10 кВ "Нежинская", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Славкалия".

Нежинский ГОК получил дополнительный источник электроснабжения на постоянный период. Подача электроэнергии на подстанцию "Нежинская" ведется от подстанции "Калийная" по построенной "Славкалием" воздушной высоковольтной линии 110 кВ.

"Проект электроснабжения строящегося калийного комплекса на этом не завершен. В дальнейшем "Славкалий" выполнит устройство еще двух трансформаторных установок для обеспечения работы ТЭЦ, строительство которой планируется начать в текущем году, а также установку оборудования, необходимого для бесперебойной работы рудника", - добавили в пресс-службе.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Проект реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-