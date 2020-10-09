Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 4 декабря в Москве

Во время заседания

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 4 декабря в Москве, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании ЕМПС в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Следующее заседание (Евразийского межправсовета. - Прим. БЕЛТА) проходит 4 декабря в Москве", - сообщил Роман Головченко.

На полях мероприятия планируется провести первый Евразийский конгресс, который будет организован Евразийским банком развития.

Сегодня основными темами обсуждения на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване стали вопросы доработки проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС, ход реализации плана мероприятий дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Обсуждались также совместные меры развития экспорта, основные направления регулирования трансграничной (внешней) электронной торговли товарами в ЕАЭС, вопросы состояния взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС в 2019 году, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы.-0-