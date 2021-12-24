Следующее заседание Совета ЕЭК пройдет онлайн 21 января

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 21 января 2022 года онлайн. Договоренность об этом была озвучена сегодня на заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции. В мероприятии участвовал заместитель премьер-министра Беларуси, член Совета Евразийской экономической комиссии от Беларуси Игорь Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На сегодняшнем заседании в числе прочих принято решение Совета ЕЭК, предусматривающее снижение ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении оксидов титана с 5% до 0% для казахстанских предприятий. "Одновременно достигнута договоренность о рассмотрении в ближайшее время возможности его распространения на потребителей данного вида продукции в Беларуси ("Могилевхимволокно", "Лакокраска")", - отметили в пресс-службе. Данная мера будет способствовать дополнительному приросту рентабельности производства, повышению конкурентоспособности титановой продукции.

Также принято распоряжение продлить на один год переходный период, в течение которого возможна регистрация медицинских изделий, как по национальному законодательству, так и в соответствии с правом ЕАЭС. Цель этого решения - обеспечить доступность медицинских изделий на рынках государств-членов путем оптимизации временных и трудовых затрат, требуемых на регистрацию и экспертизу.-0-