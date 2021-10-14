Следующий саммит ЕАЭС планируется провести 10 декабря в Алматы

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести 10 декабря в Алматы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Комментируя итоги сегодняшнего заседания ВЕЭС, прошедшего в видеоформате, в ЕЭК отметили: главам государств Евразийского экономического союза было доложено о проделанной работе по согласованию подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа Евразийского экономического союза и установлению тарифа на транспортировку газа из третьих стран для внутреннего потребления. "На текущий момент утверждены концепции и программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, и в настоящее время интенсивно реализуются мероприятия, направленные на их выполнение, - подчеркнули в пресс-службе. - Особое внимание в ходе создания общего рынка газа будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам. В частности, порядок биржевых торгов уже разрабатывается вместе с правительствами стран-участниц и национальными биржами. Общий рынок газа планируется запустить с 2025 года".

На заседании главы государств ЕАЭС дали старт второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Подведен итог первого этапа: все запланированные мероприятия этого этапа выполнены.

Главы государств ЕАЭС приняли также Заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки.

"Высший совет внес изменения в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК. Изменения подготовлены для приведения перечня в соответствие с новой редакцией единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, планируемой к введению в действие с 1 января 2022 года", - добавили в пресс-службе.-0-