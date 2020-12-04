Слепнев: пандемия стала катализатором давно назревавших изменений миропорядка

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 стала лишь катализатором изменений экономического миропорядка, которые назревали давно. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев на панельной дискуссии "К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей", которая была организована ЕЭК и Евразийским банком развития сегодня на первом Евразийском конгрессе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мы находимся в очень важном историческом моменте, моменте большой трансформации, - отметил Андрей Слепнев. - За эти полгода мы многократно обсуждали вопросы экономического миропорядка, который начинает складываться, на различных площадках. В этом плане уже можно базироваться на тех выводах, которые эти уважаемые форумы выработали. Одна из мыслей, которая мне близка: пандемия - это яркое явление, но это, скорее, катализатор тех изменений, которые назревали давно".

Участникам дискуссии было предложено обсудить готовность к трансформации и ее аспекты. В этом смысле одной из важнейших тем является переход к новому технологическому укладу, который затрагивает цифровизацию, климатические и зеленые технологии, новую энергетику и так далее. При этом трансформация накладывается на беспрецедентную международную напряженность, усиливающуюся и отдаляющую страны и континенты друг от друга, не позволяя преодолевать вызовы вместе.

"Одновременно мы видим очень большой запрос на регионализацию, укрепление региональных связей во всем мире. Зачастую это связано с пониманием проблем в сфере идей глобализации, которая сейчас переживает не лучшие времена. Растет разобщенность - начиная с редко поставленных стульев в зале, онлайн-режима, отмененных форумов, заканчивая рвущимися производственными цепочками", - подчеркнул министр ЕЭК.-0-