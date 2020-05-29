Слинько: сельское хозяйство - непрерывный процесс, и останавливать из-за пандемии его нельзя

29 мая, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство - непрерывный процесс, и останавливать, ограничивать производство, в том числе из-за пандемии, нельзя. Такое мнение в беседе с журналистами высказал член Совета Республики, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельское хозяйство - непрерывный технологический процесс. Мы работаем в течение целых суток, 365 дней в году. В нашем коллективе не было даже и мыслей, что надо сворачивать что-то, ограничивать. Это понимают все - от тружеников до руководителей", - сказал Олег Слинько.

Он подчеркнул, что предприятие - звено в большой производственной цепочке, которая влияет на продовольственную безопасность всей страны. "Мы вовремя отсеялись. Имеем хорошие виды на урожай зерновых. Холодная погода чуть сдерживает развитие кукурузы. Но я думаю, в ближайшие дни ситуация изменится и растения наверстают в своем развитии", - добавил директор.

Непрерывно идет производственный процесс на предприятии по мясному, молочному направлениям. "Изо дня в день увеличиваем надои. В марте открыли новую ферму. Идет комплектация. Создали уже около 15 рабочих мест. Когда ферма полностью закомплектуется, будет около 30. Люди довольны, что создаются высокооплачиваемые рабочие места", - отметил Олег Слинько.

Молоко, мясо, производимые в "Заре", поставляют и на экспорт. Например, география молочных поставок включает около 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня в Мозыре чествовали победителей из Гомельской области республиканского соревнования по достижению лучших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственной отрасли среди районов Беларуси. За значительный вклад в развитие отрасли, достижение высоких производственных показателей коллективу работников КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" объявлена Благодарность Президента и вручен подарочный сертификат на трактор "Беларус". Награду руководителю предприятия передал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Чествовали на церемонии и обладателей других наград. Так, за многолетний плодотворный труд, достижение высоких производственных показателей и личный вклад в развитие сельхозпроизводства Почетную грамоту Совета Министров вручили директору ОАО "Звезда" Чечерского района Галине Трибунах. "Каждый человек, который работает в сельском хозяйстве, - оптимист. Только с надеждой на лучшее мы достигаем целей. Наши ориентиры - это прежде всего качество продукции", - сказала руководитель. Говоря о работе предприятия, она отметила, что в ОАО постоянно пересматривают и совершенствуют технологии, по которым работают, приобретают новую технику. "Меняем и структуру посевных площадей. Больший акцент на кукурузу, корма, больше сеем таких трав, как люцерна, клевер. Традиционно делаем ставку на зерновые культуры: пшеницу, рожь. Мы должны обеспечить продовольственную безопасность страны. Мы на это работаем", - заключила Галина Трибунах.-0-