Словакия планирует инвестировать 15-20 млн евро в сельскохозяйственные проекты в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словакия планирует реализовать в Беларуси крупный инвестиционный проект в области сельского хозяйства. По предварительным оценкам, сумма инвестиций может составить от 15 до 20 млн евро. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш до начала белорусско-словацкого экономического форума, который состоялся сегодня в Минске во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из тем (двустороннего сотрудничества. - Прим. БЕЛТА), которая стала актуальной в последние годы, - это создание совместных сельскохозяйственных предприятий. Инвестор готов, сегодня он будет говорить об этом проекте. Речь идет о Гродненской и Брестской областях. Если нам удастся реализовать данный проект, это будет самая большая словацкая инвестиция. Речь идет о сумме примерно в 15-20 млн евро", - рассказал посол. Столь крупное финансирование обусловлено тем, что инвестору необходимо будет создать инновационную технологическую базу.

По словам Йозефа Мигаша, сегодня этот вопрос обсуждается уже на уровне вице-премьера, губернаторов Брестской и Гродненской областей. "Честно скажу, что переговоры непростые, поскольку такого объема инвестирования в сельское хозяйство еще не было в Беларуси", - признался посол. Он отметил, что прежде чем принять окончательное решение, сторонам нужно все хорошо продумать и взвесить, выстроить бизнес-планы.

У белорусской стороны, по словам дипломата, есть определенные условия. В частности, сохранение рабочих мест, а также сельскохозяйственного профиля. "Словацкая сторона готова выполнить эти требования, и я надеюсь, если все это удастся, можно будет пахать и сеять уже весной", - подчеркнул Йозеф Мигаш.

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