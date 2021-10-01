Слука: Сирия сегодня нуждается в современных достижениях белорусской экономики

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия сегодня нуждается в современных достижениях белорусской экономики. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сирийской Арабской Республике Юрий Слука на встрече с участниками белорусской экспозиции на международной промышленной выставке Rebuild Syria, открывшейся в Дамаске 29 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Сирийская Арабская Республика после более чем 10-летнего вооруженного конфликта на ее территории действительно сегодня нуждается в современных достижениях белорусской экономики - как в сфере жилищного строительства, так и сфере промышленного и дорожного строительства, машиностроения, тракторостроения. Отрасли можно перечислять бесконечно. С учетом того, что в Сирии знают Беларусь очень давно - более 30 лет, - местные потребители абсолютно уверены в качестве белорусской продукции, белорусской техники. Поэтому они ждут нашего прихода сюда. Я думаю, участие белорусских субъектов хозяйствования в подобных выставочных мероприятиях - еще один шаг вперед по направлению к намеченной цели. Я уверен, что движение у нас обоюдное и мы в результате достигнем соответствующих успехов", - сказал дипломат.

В экспозиции белорусских производителей Made in Belarus участвуют семь отечественных предприятий, демонстрирующих товары и услуги, востребованные в проектах по восстановлению инфраструктуры и экономики Сирии. Так, новые модели тракторов, адаптированные для работы в жарком климате, представляет одно из ведущих предприятий по производству сельскохозяйственной техники в мире - Минский тракторный завод. Техника МТЗ уже широко представлена на сирийском рынке - в стране работает более 2 тыс. тракторов "Беларус".

Фото "Белинтерэкспо"

Возможности своей продукции представляет Минский автомобильный завод. Минский моторный завод презентует линейку современных дизельных двигателей, а также запчасти и другую продукцию. Брестский электротехнический завод демонстрирует аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. "Его продукция полностью соответствует требованиям местного рынка, ведь железнодорожная инфраструктура Сирии спроектирована по советским стандартам. Сегодня система железнодорожного сообщения Сирии разрушена на 80%, поэтому ее восстановление стало важной задачей для правительства", - отметили в выставочной компании.

В экспозиции Made in Belarus также представлено Европейское аграрное агентство "Спецстрой". Компания специализируется на возведении зданий и сооружений, в том числе многоэтажных, производит их демонтаж и снос, занимается сортировкой и переработкой строительных отходов. Помимо этого, предприятие занимается селекцией телят и строительством молочно-товарных ферм. Направления деятельности компании вызвали интерес у сирийских партнеров, подчеркнули в "Белинтерэкспо".

В заочном формате в выставке в Сирии принимает участие предприятие "Белагро Бел" - группа компаний по поставкам сельскохозяйственных комплексов различных производителей. "Дистанционный формат участия предполагает проведение переговоров с потенциальными деловыми партнерами не выезжая из Беларуси и обеспечивается непрерывной работой сотрудников "Белинтерэкспо", которые находятся в Дамаске и знакомят сирийских посетителей с предложениями белорусских участников", - пояснили организаторы экспозиции.

Экспозицию белорусских производителей Made in Belarus посетил министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдель Латиф. Он ознакомился с предложениями белорусских предприятий, дал рекомендации по продвижению их продукции и услуг на местном рынке, а также заверил в поддержке предложений.

Участники белорусской экспозиции провели ряд встреч с представителями государственных органов и деловых кругов Сирии. В частности, с вице-президентом Федерации торгово-промышленных палат Сирии - президентом Торгово-промышленной палаты города Хомс Лабибом аль-Эхваном, представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Сирии Риадом Хамадом, президентом Федерации ТПП Сирии по сельскому хозяйству Мохаммедом аль-Кехто, депутатом парламента, президентом ТПП Дамасского региона Осамой Мустафой, членами сирийско-белорусского делового совета во главе с вице-президентом Энаятом Аллахом Хассоном и Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Сирии Юрием Слукой. Участники белорусской экспозиции также посетили крупнейшую в Сирии индустриальную зону Хассия, находящуюся в окрестностях города Хомс, в 120 км от Дамаска.

В "Белинтерэкспо" сообщили, что совместно с сирийскими партнерами они планируют организовать серию конгрессно-выставочных мероприятий, которые будут проходить в гибридном формате поочередно на территории Сирии и Беларуси. Это позволит представителям различных отраслей найти деловых партнеров, считают в компании.

Организатор экспозиции белорусских производителей Made in Belarus - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Сирии.

Rebuild Syria проводится в сирийской столице с 2015 года. Нынешняя выставка собрала 190 компаний из 25 стран, в том числе России, Китая, Индии и Кубы.-0-