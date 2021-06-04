Слуцкий сыродельный комбинат планирует реализовать инновационный проект по производству сухого молока

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий сыродельный комбинат планирует реализовать инновационный проект по созданию производства быстрорастворимого сухого молока - цельного и обезжиренного - с последующей реализацией продукции на экспорт. Об этом рассказал сегодня во время встречи с руководством и трудовым коллективом предприятия председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Проект получил положительное заключение государственной научно-технической экспертизы и вошел в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.

"Особенность технологии производства сухого быстрорастворимого молока - получение продукта с капиллярно-пористой структурой частиц и высокой способностью к смачиванию. Такое состояние достигается путем агломерации высушенных частиц и кристаллизации лактозы. Реализация этого проекта позволит увеличить производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции, а также увеличить долю выручки в валюте", - подчеркнул Александр Шумилин.

Согласно бизнес-плану, завершить проект планируется в 2023 году. Документацией предусматривается строительство нового цеха, а также закупка производственного оборудования, интегрированного в существующий технологический процесс.-0-