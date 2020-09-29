Смарт-индустрия станет ключевым фактором роста конкурентоспособности промпродукции - Шумилин

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация производственного сектора позволит внедрить в промышленность Беларуси межотраслевую парадигму нового типа - смарт-индустрию (умное производство), которая станет ключевым фактором роста конкурентоспособности продукции. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время международного форума по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики Smart Industry Expo (SIEx), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Модернизация возможна в том числе за счет широкого использования программного обеспечения и оборудования на основе технологий искусственного интеллекта, 3D-печати и робототехнических систем, отметил Александр Шумилин. По его словам, в Беларуси сформированы необходимые условия для цифровой трансформации экономики: реализуется госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества, стратегия развития цифрового банкинга и основополагающий документ - декрет №8 "О развитии цифровой экономики".

"Процесс цифровизации реального сектора активно поддерживается на государственном уровне. Есть все основания полагать, что к 2025 году доля цифровой экономики в ВВП нашей страны составит не менее 15%", - сказал председатель ГКНТ. В ближайшее время более широкое применение получат точное земледелие, интернет-торговля, использование электронных документов в транспортной и логистической деятельности.

Для решения широкого круга задач - обеспечения комфортной среды проживания в городах Беларуси, включая вопросы безопасности, экологии, сферы ЖКХ, энергетики, здравоохранения и образования, предусматривается создание цифровой платформы. "В последние годы мы стали свидетелями огромного роста цифровых платформ и их влияния на нашу жизнь. Цифровая экономика породила множество новых тенденций и идей для стартапов. Почти все крупнейшие компании в мире - Google, Apple, Microsoft, Amazon и другие - принадлежат к цифровому миру и выступают мощнейшими инструментами для инноваций", - обратил внимание Александр Шумилин.

Развитие цифровых технологий вносит существенный вклад в рост экономики и экспорта Беларуси. По итогам 2019 года объем экспорта услуг сектора информационных и телекоммуникационных технологий составил почти $2,4 млрд. На протяжении четырех лет сектор демонстрирует неизменно высокие показатели роста. Так, по сравнению с 2015 годом общий объем экспорта услуг сектора ИКТ увеличился более чем в 2 раза. В географическом разрезе основные потребители IT-услуг белорусских организаций - страны Северной Америки (41,1%), Европейского союза (38%) и ЕАЭС (11,8%).

По данным ООН, в 2020 году Беларусь заняла 40-е место по индексу готовности к электронному правительству, сохранив свои позиции как страны с высоким уровнем его значения. В рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий Международного союза электросвязи Беларусь заняла 32-ю позицию и является лидером по развитию ИКТ в регионе СНГ.-0-

Фото Андрея Покумейко