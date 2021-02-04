СНГ выступает за поиск путей сопряжения экономического сотрудничества с ЕАЭС

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества Независимых Государств выступают за поиск путей сопряжения экономического сотрудничества СНГ и ЕАЭС, активизацию их взаимодействия, а также предупреждение или своевременное устранение коллизий в договорно-правовой базе двух организаций. Об этом шла речь на межмидовских консультациях "О взаимодействии в рамках СНГ в 2021 году", которые состоялись сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома.

"Участие в консультациях приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Представители внешнеполитических ведомств подтвердили стремление к дальнейшему укреплению и развитию интеграционного строительства и в качестве одного из главных направлений сотрудничества отметили необходимость сопряжения правовой базы СНГ и ЕАЭС", - сказали в пресс-службе.

Участники консультаций также обсудили перспективы расширения сотрудничества стран СНГ в сферах безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, внешнеполитического, гуманитарного и экономического взаимодействия.

На встрече отмечалось, что сотрудничество в рамках Содружества в 2020 году проходило в сложных условиях пандемии, мировых политических и экономических потрясений, санкций и давления со стороны внешних сил. Партнеры констатировали очевидную жизнеспособность Содружества как действенного механизма многостороннего сотрудничества, его готовность адаптироваться к новым реалиям. Отмечена эффективность председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году и выражена уверенность в успешном осуществлении Беларусью председательских функций в 2021-м.

Кроме того, на заседании обсуждены итоги реализации в 2020 году плана многоуровневых межмидовских консультаций и выполнения программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ.-0-