Снижение госдолга и новации для бюджета - какой будет программа управления госфинансами до 2025 года

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планомерное снижение госдолга и совершенствование подходов при выделении бюджетных денег станут задачами госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка" на 2019-2020 годы и на период до 2025 года. Проект госпрограммы обсуждается сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной посыл, который стоял по госдолгу, - чтобы мы его не наращивали. Поэтому мы предусматриваем ряд параметров, которые будут направлены на его планомерное снижение. Резкого уменьшения госдолга не планируется, это процесс плавный", - прокомментировал журналистам проект госпрограммы первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

/Будет дополнено/.-0-