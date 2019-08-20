Снижение госдолга и новации для бюджета - какой будет программа управления госфинансами до 2025 года

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планомерное снижение госдолга и совершенствование подходов при выделении бюджетных денег станут задачами госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка" на 2019-2020 годы и на период до 2025 года. Проект госпрограммы обсуждается сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Основной посыл, который стоял по госдолгу, - чтобы мы его не наращивали. Поэтому мы предусматриваем ряд параметров, которые будут направлены на его планомерное снижение. Резкого уменьшения госдолга не планируется, это процесс плавный", - прокомментировал журналистам проект госпрограммы первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.
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