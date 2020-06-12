Снижение ВВП Беларуси в мае замедлилось - Минэкономики

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение ВВП Беларуси в мае замедлилось, заявил министр экономики Александр Червяков во время посещения Бобруйска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Минэкономики продолжает мониторинг эффективности принимаемых мер по ускоренному развитию 11 городов с численностью населения свыше 80 тыс. человек. С этой целью руководитель ведомства 12 июня посетил Бобруйск.

Во время посещения ОАО "Бобруйскагромаш" Александр Червяков отметил, что в нынешних условиях предприятия города не останавливаются - портфель заказов позволяет работать в две смены. Отвечая на вопрос о влиянии пандемии на экономику страны, министр сказал, что в наибольшей степени были затронуты сферы, связанные с обслуживанием населения, туроператоры, гостиничный бизнес, перевозки, сферы культуры и досуга.

"Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки, испытывают определенные трудности. Но в мае снижение ВВП будет незначительным. Мы оцениваем, что за пять месяцев он снизится на 0,2-0,3 процентного пункта по сравнению с январем-апрелем и составит 98,3-98,5%", - сказал Александр Червяков.

Министр посетил и другие крупные промышленные предприятия: ОАО "Белшина", Бобруйский кожевенный комбинат, "Бобруйсктрикотаж", Бобруйский мясокомбинат. Во время бесед министра с руководством и активом предприятий обсуждались вопросы производства и реализации продукции внутри страны и за рубежом, эффективности товаропроводящей сети, наличия контрактов до конца года, состояния расчетов предприятий.

Александр Червяков совместно с руководством Могилевского облисполкома, Бобруйского гор- и райисполкомов принял участие в заседании, где рассматривались вопросы социально-экономического развития Могилевской области, в том числе Бобруйского района.-0-