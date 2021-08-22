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Экономика
22 августа 2021, 21:18

Снятие барьеров в торговле и противодействие санкциям - Головченко об итогах Евразийского межправсовета

Фото из архива
Фото из архива
22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло 19-20 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом он рассказал в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В этот раз у нас не было сложных вопросов, по которым есть кардинальные расхождения позиций. Но было много тем, по которым необходимо было сблизить подходы. В их числе - снятие барьеров по доступу сельскохозяйственной техники на рынок Казахстана. Найден компромисс по этому вопросу, - сказал Роман Головченко. - Кроме того, в актив белорусской стороны я бы занес то, что была принята наша позиция по необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации. Для нас это выгодно и необходимо в силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков. Мы договорились, что будем идти более быстро по этому пути. В первом квартале следующего года ЕЭК уже представит согласованный международный договор по созданию этой организации".

Еще один важный вопрос - синхронизация вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС. "Сейчас в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для наших стран. Это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага. Когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин, эти товары не должны перетекать в другую. Чтобы не допустить этих перетоков, мы договорились о синхронизации, но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. То есть речь не идет о единых вывозных пошлинах, но мы договорились координировать действия для того, чтобы соблюдать интересы каждой из сторон", - отметил премьер-министр.

Также обсуждался вопрос противодействия санкционному давлению. "ЕЭК внимательно отслеживает ситуацию. Надеюсь, комиссия к следующему саммиту глав государств подготовит информацию и предложения о том, каким будет коллективный ответ. Пока об этом еще рано говорить. Возможно, это будут меры компенсационного характера, меры поддержки той страны-участницы ЕАЭС, который подвергается этому давлению. На данный момент это Беларусь и Россия, но с учетом того, как непредсказуемо развивается ситуация, эта проблема может стать актуальной абсолютно для любого государства", - обратил внимание Роман Головченко.

По его словам, предметного обсуждения событий в Афганистане на заседании Евразийского межправсовета не было, но в неформальном общении участники встречи не могли не затронуть эту проблему. "У стран СНГ достаточно протяженная граница с Афганистаном, так что, конечно, это большой вызов, большая уязвимость. Мы обменивались мнениями, как эта ситуация может повлиять на нас. Но пока рано делать какие-то выводы, непонятно, какая будет складываться внутриполитическая обстановка в самом Афганистане. Конечно, при необходимости мы будем действовать сообща в рамках всех интеграционных объединений - и СНГ, и ОДКБ, и ЕАЭС. Сейчас как никогда нужна взаимная поддержка", - отметил премьер-министр.-0-
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