Снопков: Беларусь не импортирует из Украины критически важные товары, все они замещаемы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анализ номенклатуры импортируемых в Беларусь из Украины товаров показывает, что критически важных позиций там нет. Все замещаемы, в том числе и на внутреннем рынке. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ импортируемых товаров показывает: по всей номенклатуре того, что мы импортируем из Украины или через нее, критических позиций нет. Все позиции замещаемы, в том числе и на внутреннем рынке", - сказал Николай Снопков.

Вместе с тем представителей агропромышленного комплекса беспокоит вопрос поставки белкового сырья, которое поступало из Украины. Этот вопрос, по мнению первого вице-премьера, можно в перспективе решить. "Во вторник будем рассматривать подготовку к весенне-полевым работам, сельскохозяйственному 2022 году, и вопрос (с белковым сырьем. - Прим. БЕЛТА) абсолютно решаемый - через севооборот. Мы можем в Беларуси спокойно выращивать белковосодержащие растения, которые, без сомнения, заместят украинский продукт", - отметил он.

Если брать в целом торговлю с Украиной, то 70% белорусского экспорта приходилось на нефтепродукты. "По нефтепродуктам проработка шла давно, и алгоритм действий по перенаправлению нефтепродуктов на российский рынок есть. Он сильно не повлияет на наш внешнеторговый оборот, и в том числе на сальдо внешней торговли", - подытожил Николай Снопков.-0-