Снопков: Беларусь за неполные 30 лет прошла уникальный путь экономической трансформации

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за неполные 30 лет прошла уникальный путь экономической трансформации. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков сегодня на открытии XX Международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"За три неполных десятилетия наша страна прошла поистине уникальный путь экономической трансформации. На протяжении этого времени ученые независимой Беларуси всегда оказывали мощную и своевременную поддержку", - отметил Николай Снопков.

При этом годы дисбалансов, по его словам, настолько прочно засели в сознании белорусов, что превратились в фобию, а поддержание сбалансированности является синицей в руках и, по сути, главной целью последних четырех лет. "На мое глубокое убеждение, эта философия никак не отвечает ни ожиданиям общества, ни задачам, которые ставит глава государства", - считает Николай Снопков.

Поэтому перед участниками конференции (именно сегодня, в ее 20-летие, в преддверии работы над прогнозом на следующую пятилетку и работы над Национальной стратегией устойчивого развития до 2035 года) стоят новые цели, подчеркнул замглавы Администрации Президента. "От вас ожидаются реальные рецепты преобразований, которые были бы гармонично вплетены в менталитет общества, его готовность к ним и отвечали бы национальным приоритетам и принципам ", - сказал Николай Снопков. Наивысшую же ценность, по его словам, сегодня представляют идеи об укреплении, развитии и создании новых институтов, а также укреплении взаимной ответственности и доверия между государственным, корпоративным и частным секторами.

Говоря о самом форуме, замглавы Администрации отметил, что за два десятилетия там уже сложились свои традиции. Одна из них - нацеленность на актуальные проблемы с выработкой конкретных мер для их решения. "Такой подход, на мой взгляд, выгодно отличает данную конференцию от иных подобных событий, где зачастую генерируются модные, громкие, но весьма общие тезисы без привязки к контексту внутренних и внешних обстоятельств", - резюмировал Николай Снопков.

XX Международная научная конференция "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития" проходит в Минске 17-18 октября. На участие в юбилейном форуме поступило более 400 заявок из Беларуси, России, Казахстана, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Украины и других стран. В пленарном заседании, которое проходит сегодня, участвуют известные отечественные и зарубежные ученые-экономисты, руководители органов госуправления, представители бизнес-сообщества и международных организаций. На 18 октября запланировано проведение круглых столов, один из которых будет посвящен потенциалу и перспективным направлениям развития экономики замкнутого цикла в Беларуси, второй - приоритетам социально-экономического развития регионов Беларуси в контексте разработки новой программы ТГС "Польша - Беларусь - Украина" на 2021-2027 годы. Кроме того, будет организована работа шести тематических секций.-0-