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Экономика
25 февраля 2022, 15:11

Снопков: для дальнейших всплесков валютного курса нет предпосылок

Во время совещания
Во время совещания
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резких всплесков курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам не должно быть. По крайней мере, предпосылок для этого никаких нет. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер, говоря о валютном курсе, который вчера довольно резко изменился, отметил, что в правительстве считают это естественным ажиотажем, реакцией людей на события: "Мы видим сегодня естественную реакцию людей, естественный ажиотаж, который возник и в банкоматах, и с курсом валют".

Далее валютный курс, как принято говорить, отскочил назад. И это, по мнению Николая Снопкова, также естественный и в принципе ожидаемый процесс. "Мы предполагаем, что дальнейших всплесков не должно быть, по крайней мере, предпосылок никаких для этих всплесков нет", - высказался по поводу будущего валютного курса первый вице-премьер.-0-

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