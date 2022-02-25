Снопков: финансовая система Беларуси готова к любым метаморфозам

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая система Беларуси готова к любым метаморфозам. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблемы, с которыми сталкивается финансовая система страны, возникли вовсе не вчера, заметил первый вице-премьер. Они очевидны, и они остаются. Однако ситуацию осложнили санкции, которые США применили к российским банкам, прежде всего, Сбербанку и банку ВТБ, которые являются основными контрагентами для Беларуси. В результате должны измениться "мосты прохождения платежей", отметил Николай Снопков.

"Надо отметить, что наши банки к этому готовы. В этой ситуации мы уже не первый день. Усложняется из-за включения в санкции двух российских банков, потому что они были наши основные контрагенты. Но, как мне доложили с утра, есть альтернативные пути. Не могу сказать, что это легко. Но, конечно, я не могу сказать, что вариантов нет. Варианты есть всегда", - сказал первый вице-премьер.

Он сообщил, что накануне в правительстве состоялась встреча с представителями банков и в результате вместе с Национальным банком были выработаны необходимые совместные меры. "Вчерашний наш мозговой штурм дал возможность понять, что финансовая система к таким метаморфозам, которые происходят, готова", - заверил Николай Снопков.-0-

Николай Снопков

Фото Николая Петрова