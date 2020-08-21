Снопков о предложениях отказаться от продукции госпредприятий: это экономическое самоубийство

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемые меры по отказу от продукции госпредприятий - это экономическое самоубийство, они негативно скажутся на жизни каждого человека, заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По сути, нам предложили процесс, который якобы приведет к каким-то результатам. К каким - не сказали. С точки зрения коллег, которые предлагают такие подходы и претендуют, может быть, в будущем на властные полномочия, - это экономическое самоубийство", - сказал Николай Снопков.

По его словам, реализация предлагаемых действий приведет к вымыванию золотовалютных резервов, соответственно - к невозможности рассчитываться по долгам, а также к преддефолтному состоянию и техническому дефолту.

"В результате каждый на себе почувствует элементы экономического самоубийства", - отметил первый вице-премьер.

/Будет дополнено/.-0-