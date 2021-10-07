Снопков о транзите калия и нефтепродуктов: бизнес расставит все на свои места

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет заключать контракты на транзит калия и нефтепродуктов исходя в первую очередь из экономической целесообразности. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков после совещания у главы государства о противодействии санкционным мерам, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о перспективах сотрудничества с другими странами в сфере транзита калийных удобрений и нефтепродуктов в будущем году, Николай Снопков подчеркнул, что доставка этих товаров до заказчика будет осуществляться исходя в первую очередь из экономической целесообразности.

"Никто не говорит, что это прекратится. Я бы сказал, что это такие психологические заявления в интернете. Бизнес расставит все на свои места. Потребность мирового рынка в этих продуктах расставит все на свои места", - сказал первый вице-премьер.

Он заметил, что на долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Оставить рынок без белорусской продукции, а значит, обваливать его нецелесообразно как с точки зрения мировой продовольственной безопасности, так и с точки зрения бизнеса как такового, обратил внимание Николай Снопков. По его словам, средняя стоимость долгосрочных контрактов - чуть более $200 за тонну калия. При заключении спотовых сделок стоимость калия за тонну сегодня достигает $1 тыс.

"Скажите, фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? Если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна, сои? Думаю, что в конечном счете здравомыслие восторжествует и калий будет продаваться на рынке и дальше", - подытожил Николай Снопков.-0-