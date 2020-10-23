Снопков обсудил с губернатором Ленинградской области сотрудничество в промышленности и строительстве

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков посещает Ленинградскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Первый вице-премьер во время визита встретился с губернатором региона Александром Дрозденко. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и перспективные направления сотрудничества в области строительства, промышленной сфере, включая производственную кооперацию, поставки сельскохозяйственной, пассажирской, дорожно-строительной и коммунальной техники, поставки продуктов питания.

Также белорусская делегация посетила ряд инфраструктурных объектов региона.-0-