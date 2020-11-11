Снопков обсудил с послом Казахстана промкооперацию и сотрудничество в АПК

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков обсудил сегодня с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым промышленную кооперацию и сотрудничество в АПК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, развития промышленной кооперации, сотрудничества в области агропромышленного комплекса. Отмечен взаимный интерес обеих стран в развитии экспорта", - рассказали в пресс-службе.

Николай Снопков подчеркнул, что устойчивому укреплению отношений двух государств послужит реализация совместных проектов. Он также отметил, что потенциал обеих стран позволяет значительно превысить показатель взаимной торговли товарами и услугами, который по итогам 2019 года составил более $1 млрд.-0-