Снопков обсудил с руководством Sinomach подготовку ко второму региональному форуму в "Великом камне"

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы подготовки ко второму региональному форуму "Пояс и Путь", запланированному к проведению в 2020 году в индустриальном парке "Великий камень", обсуждены в Пекине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Эта тема в числе других рассматривалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Николая Снопкова с председателем правления корпорации Sinomach Чжан Сяолунем. "Стороны обсудили текущие проекты двустороннего сотрудничества. В частности, научно-технологический проект "Факел" в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", церемония закладки камня которого состоялась 12 мая, - отметили в дипмиссии. - В контексте планируемого второго регионального форума "Пояс и Путь", основной тематикой которого рассматривается китайская традиционная и инновационная медицина, стороны обсудили привлечение китайских фармацевтических и медицинских компаний в индустриальный парк".

Фото посольства Беларуси в Китае

Николай Снопков подчеркнул нацеленность белорусской стороны на прорыв в торгово-экономической и инвестиционной сферах сотрудничества с Китаем, а также роль стратегических партнеров, таких как Sinomach и других китайских корпораций, в формировании новой истории отношений Беларуси и Китая. Дипломат также отдельно поблагодарил китайскую корпорацию за предоставленную Беларуси гуманитарную медицинскую помощь в виде 21 тыс. защитных костюмов.

Чжан Сяолунь упомянул о десятилетней истории сотрудничества Sinomach с Беларусью и отметил готовность китайской стороны к развитию стратегического партнерства и дружбы, дальнейшему продвижению индустриального парка "Великий камень".-0-