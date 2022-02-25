Снопков заявил об отсутствии особых проблем в работе предприятий и потребительского рынка

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет особых проблем в работе предприятий и потребительского рынка. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании в правительстве по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из всей аналитики, которая поступает к нам, мы не видим особых проблем ни с точки зрения работы предприятий, их непрерывного функционирования, ни с точки зрения потребительского рынка, - обратил внимание первый вице-премьер. - Все достаточно стабильно и в штатном режиме развивается и работает".

/Будет дополнено/.-0-