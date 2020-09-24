Socar отправит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная нефтяная компания Азербайджана отправит в Беларусь очередную партию нефти Azeri Light, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"На днях, возможно, завтра-послезавтра, планируется отправка в Беларусь одного танкера с азербайджанской нефтью объемом около 95 тыс. т из Джейхана в Турции", - сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Socar Ибрагим Ахмедов. Он уточнил, что отгрузка танкера из Джейхана ожидается до конца текущего месяца.

На октябрь с "Белнефтехимом" соответствующих договоренностей пока нет, добавил Ибрагим Ахмедов.

Как пояснили журналистам в концерне "Белнефтехим", партия нефти будет доставлена на Мозырский НПЗ через порт "Южный" в Одессе.

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков ранее сообщал, что Socar в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.-0-