Сочи планирует купить еще 150 белорусских автобусов и присматривается к электробусам

Фото посольства Беларуси в России

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона готова поставить в Сочи первый электробус уже летом. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко на переговорах с главой Сочи Алексеем Копайгородским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства. Алексей Копайгородский подчеркнул важность развития транспортной системы российского города-курорта. "Мы давно сотрудничаем с белорусскими партнерами, - отметил он. - Автобусы Минского автозавода, закупленные шесть лет назад для нашего города, показали себя комфортными и надежными. Мы планируем приобрести еще порядка 150 таких машин. Также мы заинтересованы во внедрении в сферу пассажироперевозок электробусов, которые успешно используются во многих регионах России". Стороны обсудили также взаимодействие в сфере ЖКХ, жилищном строительстве, производстве лифтового оборудования. Отдельно была затронута совместная программа мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время визита в Сочи Владимир Семашко встретился также с директором департамента транспорта города Ириной Горбачевой, ознакомился с работой МУП "Сочиавтотранс" и ООО "Дилерский центр - Юг", который осуществляет поставки и сервисное обслуживание белорусских автобусов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!