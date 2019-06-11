Соглашение между ЕАЭС и Китаем об обмене таможенной информацией будет реализовываться поэтапно

11 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подписанное 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китая, будет реализовываться поэтапно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбека Байсеркеева.
"Евразийский экономический союз и КНР приступят к разработке протокола, который определит условия первого этапа реализации соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, - отметили в пресс-службе. - Как сообщил руководитель переговорной делегации союза Бактыбек Байсеркеев, обмен информацией будет реализовываться поэтапно, по мере достижения сторонами технической готовности".
Для этого между центральными таможенными органами государств - членов союза и Главным таможенным управлением КНР будут заключаться отдельные протоколы.
"Подписание соглашения - это лишь первый шаг по организации обмена информацией. Не позднее 18 месяцев с даты его вступления в силу должен быть подписан протокол на первый этап реализации обмена информацией", - пояснил Бактыбек Байсеркеев. Первый протокол определит объем и состав сведений, в отношении которых будет осуществляться обмен информацией, а также технические условия обмена (структура и формат сведений, используемые классификаторы и справочники, порядок, регламент и способы обмена, схема организации взаимодействия, требования к обеспечению безопасности).
"Для своевременной реализации соглашения крайне важно уже сейчас приступить к разработке этого протокола с участием экспертов комиссии, государств - членов союза и КНР, - подчеркнул глава переговорной делегации ЕАЭС. - Комиссия готова в соответствии с ролью, определенной ей соглашением, организовать процесс разработки протокола и его согласования".-0-
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