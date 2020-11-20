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Экономика
20 ноября 2020, 15:34

Соглашение между ЕАЭС и Китаем об обмене таможенной информацией вступает в силу 21 ноября

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китая, вступает в силу 21 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Участниками обмена информацией будут центральные таможенные органы государств - членов союза и Главное таможенное управление КНР, - пояснили в ЕЭК. - Соглашение определяет базовые подходы к поэтапной реализации обмена информацией, а детальные условия будут прописаны в отдельных протоколах, заключаемых между участниками обмена".

Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов отметил: "Очень важно, что в процессе переговоров с китайскими коллегами мы пришли к совместному пониманию, что обмен информацией между таможенными службами наших стран очень важен для содействия торговле и обеспечения безопасности при трансграничном перемещении товаров. Рассчитываем, что реализация достигнутых договоренностей будет весьма полезна как для таможенных служб, так и для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности".

Для скорейшей реализации соглашения ЕЭК вместе с государствами - членами ЕАЭС разработала проект протокола между центральными таможенными органами государств - членов союза и Главным таможенным управлением КНР о порядке реализации обмена информацией. В декабре 2019 года в Харбине состоялся первый раунд переговоров, где был согласован ряд положений, регламентирующих реализацию обмена информацией на начальном этапе. "В настоящее время доработка и согласование положений протокола проводится путем переписки с китайской стороной. После улучшения эпидемиологической ситуации в мире и открытия границ планируется проведение второго раунда переговоров и ряда встреч технических специалистов с последующей подготовкой протокола к подписанию", - добавили в ЕЭК.

Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, было подписано 6 июня 2019 года.-0-

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