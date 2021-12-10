Соглашение о навигационных пломбах повысит транзитную привлекательность ЕАЭС

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация соглашения о навигационных пломбах повысит транзитную привлекательность Евразийского экономического союза. Об этом сообщила на брифинге по итогам состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры государств Евразийского экономического союза подписали на заседании Высшего Евразийского экономического совета соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

"Соглашение о применении в союзе навигационных пломб, инициированное Россией, предусматривает отслеживание товаров, перемещаемых в рамках таможенного транзита, и ряда товаров во взаимной торговле: санкционные товары, алкоголь и табак", - сказала Ия Малкина. По ее словам, документ определяет случаи и порядок применения навигационных пломб, объекты отслеживания, виды транспорта, участников отслеживания и основы информационного взаимодействия. Также предусмотрена компетенция ЕЭК определять перечень товаров, в отношении которых отслеживание применяться не будет: например, живые животные, грузы, перевозимые насыпью, и ряд других.

"Соглашение позволит достичь следующих целей: минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах союза и повысить транзитную привлекательность государств ЕАЭС, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории союза", - подчеркнула Ия Малкина.

Для полноценной реализации соглашения потребуется принятие 28 актов ЕЭК, определяющих технические аспекты отслеживания товаров. "Документ предусматривает поэтапное введение отслеживания, это обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и государственных органов к новым условиям", - отметила официальный представитель ЕЭК.

Она добавила, что отслеживание с использованием навигационных пломб является одним из элементов единой системы таможенного транзита в ЕАЭС. Второе направление - совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров.

Ия Малкина сообщила, что работа над созданием единой системы таможенного транзита в ЕАЭС велась пять лет. "Это действительно масштабный результат деятельности комиссии и стран союза", - резюмировала она.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-