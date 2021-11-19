Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб при перевозках планируется подписать в декабре

19 ноября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок планируется подписать в декабре текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе, которое проходит сегодня в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достигнут весомый результат работы в одном из ключевых направлений сферы таможенного регулирования и контроля - это проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется, что соглашение будет подписано главами наших государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре текущего года", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр высказал мнение, что вступление в силу данного документа позволит значительно оптимизировать и повысить эффективность государственного контроля при перевозке грузов, а также снимет ряд существующих барьеров во взаимной торговле и ускорит товарооборот в союзе.

"При этом упрощение процедур для грузоперевозок в нашем союзе - это значимый шаг к достижению заявленной в Договоре о ЕАЭС цели по обеспечению свободы движения товаров и услуг. Вместе с тем запаздывает решение вопроса по либерализации международных автомобильных перевозок грузов, с которым мы должны были определиться до конца 2021 года", - подчеркнул он.

Роман Головченко также отметил, что проделана большая работа по устранению барьеров и сокращению изъятий и ограничений. "Утвержденная в феврале методология квалификации препятствий ощутимо сократила срок рассмотрения обращений государств - членов в ЕЭК по вопросам барьерной тематики. Заработал порядок признания барьеров устраненными. Стороны близки к согласованию позиций в отношении порядка взаимодействия государств - членов и комиссии при введении и отмене ограничений во взаимной торговле товарами", - сообщил премьер-министр.

"Ожидаем, что принятая дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на 2021-2022 годы будет реализована полностью, что позволит нам выйти на новые рубежи взаимной экономической открытости", - добавил глава белорусского правительства.-0-