9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром может быть подписано 1 октября в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Достигнута принципиальная договоренность, что в случае своевременного завершения переговорного процесса и согласования проекта договора премьер-министр Сингапура готов принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване, на котором будет подписан договор (о зоне свободной торговли. - Прим.БЕЛТА)", - сказал Никол Пашинян.

В этой связи премьер-министр Армении обратился к коллегам по ЕАЭС с просьбой максимально ускорить процедуры, связанные с согласованием проекта договора для его подписания 1 октября в Ереване.

Никол Пашинян также проинформировал, что по договоренности с главами государств ЕАЭС на заседание 1 октября в Ереване приглашен президент Ирана.-0-