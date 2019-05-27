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Соглашение об авторских и смежных правах начало действовать в ЕАЭС

Экономика 27.05.2019 | 17:59
Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе 27 мая вступило в силу соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

"Все страны союза завершили ратификацию соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ позволит сделать работу организаций по коллективному управлению правами прозрачной, а распределение вознаграждения правообладателям - справедливым", - пояснил Тимур Жаксылыков.

Основное новшество документа - установление предельного размера удержаний на покрытие собственных расходов организаций по коллективному управлению правами и на средства, которые направляются на социальные, культурные и образовательные цели. Эти удержания не должны превышать 50% от суммы вознаграждения. В соглашении также установлена периодичность распределения и выплаты вознаграждения правообладателям - не реже одного раза в год.

"Организации по коллективному управлению правами должны будут размещать в открытом доступе в интернете информацию о своей деятельности, а также формировать, размещать и актуализировать реестры правообладателей, объектов авторских или смежных прав и прав, переданных им в управление", - добавил министр ЕЭК.

Документ также устанавливает необходимость публичной отчетности и обязательного аудита механизма сбора, распределения и выплаты вознаграждения, который должен проводиться не реже одного раза в два года. Предполагается, что в национальном законодательстве государств ЕАЭС будет установлена ответственность за несоблюдение положений, предусмотренных соглашением.

По словам Тимура Жаксылыкова, обеспечение эффективной защиты обладателей авторского права и смежных прав является мировым трендом. "Авторитетные международные организации в сфере интеллектуальной собственности, науки и культуры (Всемирная организация интеллектуальной собственности, ЮНЕСКО) выступают за развитие коллективного управления как наиболее оптимального механизма, позволяющего избежать нарушений авторских и смежных прав при массовом использовании объектов интеллектуальной собственности", - отметили в ЕЭК.-0-

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Теги
авторское право, ЕАЭС, ЕЭК
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